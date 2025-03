Crash-Chance: 1 Dividendenaktie mit 3,89 % Rendite zum Schnäppchenpreis

Donald Trump bringt mit seiner Zollpolitik derzeit vor allem die amerikanische Börse und die heimische Wirtschaft in Schwierigkeiten. So ist der S&P-500-Index vom Hoch bereits um mehr als sieben Prozent gefallen (10.03.2025). Wie es zukünftig weitergeht, ist hingegen unsicher. So setzt der US-Präsident die zusätzlichen Steuern auch gern immer wieder aus, wenn er ihre negativen Auswirkungen realisiert.

Kurskorrekturen sind an der Börse jedoch ein normaler Prozess und tragen zu einer Bewertungsnormalisierung bei. Großinvestoren wie Warren Buffett freuen sich über sinkende Kurse, weil sie so Aktien von Unternehmen mit langfristig stabiler Perspektive günstig kaufen können.