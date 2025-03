DoorDash Registered (A) - Aktie im Rampenlicht - 10.03.2025

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,74 % geändert.

Die KI-Tools von Apple verschieben sich weiter nach hinten. Von Anfang 2025 geht es jetzt nach hinten auf 2026. Das passt genau in die aktuelle Stimmung am Markt. Allerdings dürfte Amazon mit Siri eine Ausnahme bilden!

DoorDash wird im Zuge der vierteljährlichen Neugewichtung in den S&P 500 aufgenommen. Die Änderung tritt noch vor Handelsbeginn in Kraft. BorgWarner, Teleflex, Celanese und FMC werden aus dem Index entfernt.

An den New Yorker Börsen zeichnen sich nach der jüngsten Stabilisierung am Montag deutliche Verluste ab. Angesichts der erratischen Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump macht sich in den USA zunehmend Angst vor negativen Auswirkungen auf die …