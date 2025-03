LEG Immobilien macht wieder Nettogewinn - Dividende soll steigen

(neu: Aussagen aus der Pressekonferenz, Details zu Verkäufen, Aktienkurs)

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern LEG profitiert weiterhin von der Nachfrage nach Wohnraum in den Ballungsgebieten. "Wir erwarten für 2025 derzeit eine weitere Stabilisierung der Immobilienwerte, das heißt, dass die Transaktionen am Markt weiter zunehmen werden, die Käufer aber weiterhin preissensibel bleiben", sagte Unternehmenschef Lars von Lackum am Montag laut Mitteilung. Die Ziele für 2025 bestätigte er. Die Aktie gab im Nachmittagshandel nach, nachdem sie zwischenzeitlich ins Plus gedreht war.

JPMorgen-Analyst Neil Green attestierte LEG solide Jahreszahlen. Der Markt werde aber wahrscheinlich darüber hinwegsehen, solange es bei den Anleiherenditen nicht zu einer Stabilisierung kommt. In der Vorwoche waren die Papiere um fast 12 Prozent auf den tiefsten Stand seit einem Jahr abgerutscht. Dahinter standen Zinsängste, nachdem die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen zeitweise auf 2,93 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit Herbst 2023 geklettert war.