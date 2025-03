Condor erhält seine zweite Bergbaulizenz für kritische Mineralien in Kasachstan

CALGARY, 10, März 2025 - Condor Energies Inc. („Condor“ oder das „Unternehmen“; TSX: CDR; WKN: A3DPZ1), ein in Kanada ansässiges Energiewendeunternehmen, freut sich, bekannt zu geben, dass es vom für den Bergbau zuständigen Ministerium der Republik Kasachstan eine zweite Bergbaulizenz für wichtige Mineralien (die „Kolkuduk-Lizenz“) erhalten hat. Condor besitzt eine 100%ige Arbeitsbeteiligung an der 6.800 Hektar großen Kolkuduk-Lizenz, die die Explorationsrechte für den Abbau von festen Mineralien für einen Zeitraum von sechs Jahren beinhaltet.

Die Kolkuduk-Lizenz befindet sich in unmittelbarer Nähe der bestehenden 37.300 Hektar großen Sayakbay-Lizenz für kritische Minerale (zusammen die „Lizenzen“) und beide befinden sich in einer stark zerklüfteten, geothermisch aktiven Region, die die Migration von mineralisierten Solen in Reservoirs ermöglicht. Die Lizenzen grenzen auch an andere sich entwickelnde Hartgestein-Bergbaubetriebe, die sich auf kritische Mineralien konzentrieren. Beide Lizenzen liegen strategisch günstig zwischen Europa und China und bieten direkten Zugang zu bestehenden und robusten Märkten für kritische Mineralien.

Eine frühere Bohrung im Lizenzgebiet Kolkuduk zur Kohlenwasserstoffexploration stieß auf Solevorkommen mit Lithiumkonzentrationen von bis zu 130 Milligramm pro Liter, wie vom Geologieministerium der Republik Kasachstan berichtet. Eine 1.000-Meter-Säule mit getesteten und ungetesteten Solevorkommen wurde anhand von historischen Wireline-Log- und Kerndaten identifiziert. Als weitere kritische Mineralien wurden Rubidium, Strontium und Cäsium identifiziert.

Don Streu, Präsident und CEO von Condor, kommentierte: „Condors Fokus auf die Erschließung kritischer Mineralien in Kasachstan steht im Einklang mit dem strategischen Fokus mehrerer Länder, die Entwicklung vielfältiger, sicherer und nachhaltiger Lieferketten für kritische Mineralien zu beschleunigen. Kasachstan gehört zu einer ausgewählten Gruppe von mineralienproduzierenden Ländern, die für diese Bemühungen von strategischer Bedeutung sind.“

Kritische Mineralien sind für die nationale Sicherheit und den wirtschaftlichen Wohlstand vieler Länder zu einem zentralen Thema geworden. Condors wachsende Initiativen im Bereich der kritischen Mineralien ergänzen unser bestehendes Projekt zur Steigerung der Erdgasproduktion in Usbekistan und unser sich entwickelndes Geschäft mit verflüssigtem Erdgas (LNG) in Kasachstan, um das Unternehmen als wertvollen Lieferanten für sichere, stabile und nachhaltige Energie und Mineralien in der geopolitisch strategischen Region Zentralasien zu positionieren. Außerdem ist das Unternehmen in der Lage, mehrere Einnahmequellen zu erschließen, die auch unter wechselnden wirtschaftlichen Bedingungen und geopolitischen Prioritäten stabil bleiben dürften.

