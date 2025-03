Hon Hai Research Institute lanciert LLM in traditionellem Chinesisch mit Schlussfolgerungsfähigkeiten

TAIPEI, 10. März 2025 /PRNewswire/ -- Das Hon Hai Research Institute gab heute die Einführung des ersten traditionellen chinesischen Large Language Model (LLM) bekannt und setzte damit einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung der taiwanesischen KI-Technologie mit einer effizienteren und kostengünstigeren Methode zur Modellschulung, die in nur vier Wochen abgeschlossen wurde.

Erste Version des AI Research Center zeigt gute Leistungen in Mathematik und logischem Denken

Das Institut, das von der HonHai Technology Group („Foxconn") (TWSE:2317), dem weltweit größten Elektronikhersteller und führenden Anbieter technologischer Lösungen, unterstützt wird, gab bekannt, dass das LLM – Codename FoxBrain – als Open Source verfügbar sein und in Zukunft öffentlich geteilt werden soll. Es wurde ursprünglich für Anwendungen in den internen Systemen der Gruppe entwickelt und deckt Funktionen wie Datenanalyse, Entscheidungsunterstützung, Zusammenarbeit an Dokumenten, Mathematik, Schlussfolgerung und Problemlösung sowie Code-Generierung ab.

FoxBrain zeigt nicht nur leistungsstarke Verständnis- und Schlussfolgerungsfähigkeiten, sondern ist auch für den Sprachstil der taiwanesischen Benutzer optimiert und zeigt hervorragende Leistungen in Tests zum mathematischen und logischen Denken.

„In den letzten Monaten haben sich die Vertiefung der Denkfähigkeiten und die effiziente Nutzung von Grafikprozessoren allmählich zum Mainstream im Bereich der KI entwickelt. Unser FoxBrain-Modell hat eine sehr effiziente Trainingsstrategie übernommen, die sich auf die Optimierung des Trainingsprozesses konzentriert, anstatt blind Rechenleistung zu akkumulieren", sagte Dr. Yung-Hui Li, Direktor des Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz am Hon Hai Research Institute. „Durch sorgfältig konzipierte Trainingsmethoden und die Optimierung von Ressourcen haben wir erfolgreich ein lokales KI-Modell mit leistungsstarken Argumentationsfähigkeiten entwickelt."

Der FoxBrain-Trainingsprozess wurde von 120 NVIDIA H100 GPUs unterstützt, mit NVIDIA Quantum-2 InfiniBand-Netzwerken skaliert und in nur etwa vier Wochen abgeschlossen. Im Vergleich zu Inferenzmodellen, die kürzlich auf den Markt gebracht wurden, setzt die effizientere und kostengünstigere Modelltrainingsmethode einen neuen Meilenstein für die Entwicklung der KI-Technologie in Taiwan.