Strategy setzt weiter auf Bitcoin: 21-Milliarden-Wette mitten im Krypto-Crash!

Die Bitcoin-Treasury-Firma Strategy hat am Montag ein beispielloses Kapitalangebot angekündigt: Strategy plant die Ausgabe von 8,00 Prozent Series A Preferred Stock im Wert von bis zu 21 Milliarden US-Dollar im Rahmen eines At-the-Market-Programms (ATM). Während die MicroStrategy-Aktie um 11,50 Prozent auf 253,39 US-Dollar fiel, gab auch die neue STRK-Serie um 1,52 Prozent auf 91,00 US-Dollar nach. Mit den frischen Milliarden will das Unternehmen vor allem seine Bitcoin -Bestände weiter ausbauen und gleichzeitig die allgemeine Finanzlage stärken.

Mit knapp 500.000 Bitcoins im Portfolio im Wert von etwa 42 Milliarden US-Dollar bei einem Durchschnittspreis von 66.357 US-Dollar pro Coin ist Strategy der mit Abstand größte Unternehmenshalter von BTC weltweit.

Der Schritt kommt nach einer kurzen Pause: Zwischen dem 3. und 9. März hat Strategy keine neuen BTC-Käufe getätigt und auch keine neuen Aktien aus seinem bisherigen ATM-Programm verkauft.

Die Ankündigung des neuen Kapitalprogramms hatte kurzfristig einen positiven Effekt auf den Bitcoin-Kurs, der nach einem turbulenten Wochenende, in dem er auf 80.000 US-Dollar gefallen war, jedoch wieder auf 83.000 US-Dollar stieg. Der Bitcoin Kurssturz setzte sich am Montag fort. Derzeit liegt Bitcoin sogar bei 79.000 US-Dollar, was einen Rückgang von 3,5 Prozent in den letzten 24 Stunden und 13,5 Prozent in den letzten 7 Tagen bedeutet. Die Panikstimmung am Kryptomarkt bleibt angesichts dieser Volatilität weiterhin spürbar.

Besonders betroffen sind auch die Kryptowährungen Dogecoin und Cardano mit Verlusten von jeweils über 25 Prozent in den letzten 7 Tagen, während XRP um 21 Prozent nachgab. Auch Ethereum verzeichnen Rückgänge von über 13 Prozent in den letzten 7 Tagen.

Der viel beachtete Crypto Fear & Greed Index stürzte auf 17 Punkte, den tiefsten Wert seit Mitte 2023 – ein klares Signal für "extreme Angst" im Markt.

Diese Entwicklung kommt, nachdem Hoffnungen auf eine stärkere US-Krypto-Integration durch die Regierung enttäuscht wurden. Die kürzlich abgehaltene White House Crypto Summit brachte keine marktrelevanten Ankündigungen, sondern lediglich eine vage Absichtserklärung zur Regulierung von Stablecoins bis August.

Gleichzeitig verschärft sich die globale Wirtschaftslage: Die anhaltende Zollkrise unter Trump und anderen Staatschefs setzt die Märkte unter Druck, während der US-Dollar-Index (DXY) mit einem Wert unter 105 auf sein niedrigstes Niveau seit November gefallen ist.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

