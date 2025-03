Frisches Kaufsignal in dieser Dividenden-Aktie! Jetzt zugreifen?

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – Verizon

Die Unsicherheiten gegenüber der Handelspolitik der neuen US-Regierung sowie die Massenentlassungen in Bundesbehörden lassen Investoren eine Rezession in den USA befürchten. Während der GDPNow-Tracker der Atlanta-Fed für das erste Quartal inzwischen einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 2,4 Prozent befürchten lässt, flüchteten Anlegerinnen und Anleger in der vergangenen Woche erneut aus US-Aktien.

Mit Abgaben von mehr als 10 Prozent gegenüber dem Allzeithoch bei 22.222,61 Punkten befindet sich der Technologieindex Nasdaq 100 inzwischen in einer technischen Korrektur. Viele Anlegerlieblinge wie Nvidia, Microsoft und Palantir sind in den vergangenen Wochen noch deutlich stärker unter Druck geraten.

Nichtsdestotrotz gibt es auch am US-Markt eine ganze Reihe von Aktien, die sich gegen den Trend behaupten können. Auffällig ist, dass diese vor allem aus defensiven Branchen stammen. Das zeigt gemeinsam mit der anhaltenden Umschichtung in europäische Werte ein wachsendes Sicherheitsbedürfnis der Investoren.

Zu den Aktien, die sich gegen die Gesamtmarktverluste stemmen, gehört auch die des Telekommunikationsanbieters Verizon. Die als Dividendentitel geltenden Anteile sind in der vergangenen Woche auf neue Mehrjahreshochs geklettert – und könnten nun vor einer Ausbruchsrallye stehen.

Verizon Chartsignale

Neues Mehrjahreshoch: Die Aktie ist am vergangenen Freitag auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren geklettert. Das ist ein technisches Kaufsignal.

Die Aktie ist am vergangenen Freitag auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren geklettert. Das ist ein technisches Kaufsignal. Markanter Ausbruch: Verizon ist der Sprung über 45 US-Dollar gelungen. Hier lag ein wichtiger Widerstand, sodass nun eine Ausbruchsrallye folgen könnte.

Verizon ist der Sprung über 45 US-Dollar gelungen. Hier lag ein wichtiger Widerstand, sodass nun eine Ausbruchsrallye folgen könnte. Indikatoren bestätigen den Trend: Der jüngste Kursanstieg wird von verbesserten technischen Indikatoren begleitet. Das zeugt von Nachhaltigkeit.

Der jüngste Kursanstieg wird von verbesserten technischen Indikatoren begleitet. Das zeugt von Nachhaltigkeit. MACD zeigt Trendwende an: Im Trendstärkeindikator ist es auf Wochenbasis zu einem Vorzeichenwechsel gekommen. Das bedeutet eine mittelfristige Trendwende.

Die Aktien von Telekommunikationsanbietern gelten seit jeher als defensive Werte. Zwar sind Unternehmen wie AT&T, die Deutsche Telekom oder auch Verizon aufgrund großer Investitionskosten in ihre Infrastruktur oft hoch verschuldet, doch diesen Verbindlichkeiten stehen große Sachwerte gegenüber. Außerdem sorgen die Vertragsmodelle für stabile Einnahmen und hohe Cashflows. Diese Berechenbarkeit wissen Investoren in unsicheren Zeiten zu schätzen, zumal die Unternehmen oft mit attraktiven Dividenden locken. Verizon beispielsweise bietet gegenwärtig eine Ausschüttungsrendite von 5,9 Prozent.

Mit Ausnahme der Deutschen Telekom, die vom Erfolg ihrer Tochter T-Mobile US profitierte, entwickelten sich viele Branchenwerte in den vergangenen zweieinhalb Jahren unterdurchschnittlich – sie waren von Anlegerinnen und Anlegern schlicht nicht nachgefragt. Die suchten sich lieber risiko-, damit aber gleichzeitig auch renditereichere Investments.

Kaufsignal dank neuem Mehrjahreshoch

Der Risikohunger ist Investoren mit Blick auf die erratische Politik der Trump-Regierung inzwischen jedoch vergangen. Daher stehen als sicher geltende Titel wieder hoch im Kurs. Das hat in der vergangenen Woche eindrucksvoll die Aktie von Verizon, die auf ein neues Mehrjahreshoch geklettert ist, bewiesen. Damit ist ihr aus charttechnischer Perspektive ein starkes Kaufsignal gelungen.

Doch der höchste Stand seit Sommer 2022 ist nicht das einzige Argument, warum die Aktie mittelfristig gefragt bleiben und weitere Kursgewinne verzeichnen könnte. Denn mit dem neuen Mehrjahreshoch ist Verizon gleichzeitig der Sprung über die Marke von 45 US-Dollar gelungen. Hier liegt ein markanter Horizontalwiderstand, dessen nachhaltiges Überwinden für weiteres Kaufinteresse sorgen könnte. Dafür ist aktuell nicht viel mehr nötig, als die starken Kursgewinne vom vergangenen Freitag zu behaupten.

Technische Indikation bestätigt Aufwärtstrend

Eingeleitet wurde die inzwischen seit Herbst 2023 anhaltende Erholung der Aktie durch bullishe Divergenzen in der technischen Indikation. Entgegen des abwärts gerichteten Trends der Aktie verbesserten sich sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD und leiteten so einen Erholungstrend ein.

Inzwischen sind die bullishen Divergenzen in eine technische Bestätigung des Erholungstrends gemündet. Gemeinsam mit der Aktie haben sich RSI und MACD in den vergangenen Monaten immer weiter verbessern können. Vor allem der RSI zeigt inzwischen technische Stärke an.

Doch auch der MACD hat sich deutlich gesteigert – und konnte zuletzt die Nulllinie überwinden. Der Vorzeichenwechsel im MACD bedeutet, dass sich die Aktie damit nun auch in einem mittelfristigen Aufwärtstrend befindet. Die zuletzt zu beobachtenden Gewinne könnten daher der Auftakt zu einer noch deutlicheren Kurssteigerung gewesen sein.

Attraktives Chance-Risiko-Verhältnis

Zur Unterseite ist die Verizon-Aktie derzeit hervorragend abgesichert. Im Bereich zwischen 40 und 41 US-Dollar liegen die auf Wochenbasis ermittelten, gleitenden Durchschnitte sowie eine Horizontalunterstützung. Zur Oberseite ist nach dem Überwinden der Widerstandszone im Bereich von 45 US-Dollar der Weg zunächst bis 50 US-Dollar frei.

Angesichts des technischen Rückenwinds sind auch deutlich höhere Kurse denkbar. Weitere Widerstände lauern im Bereich von 54,50 bis 55,00 US-Dollar sowie an der 60-Dollar-Marke. Für aus dem Stand weiter steigende Kurse spricht neben der technisch stark verbesserten Indikation auch der Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend, der als Teil einer Bullenflagge verstanden werden kann.

Analysten und Bewertung lassen Spielraum nach oben

Auch der Blick auf die Analystenstimmen und die Bewertung der Aktie erlauben Zuversicht. Zwar überwiegen mit 13 von insgesamt 25 Empfehlungen die „Halten“-Ratings den Konsens, doch immerhin jeweils sechs Experten raten zum Kauf oder Übergewichten der Aktie. Das mittlere Kursziel liegt gegenwärtig bei 47,68 US-Dollar und damit um 3,5 Prozent über dem Schlusskurs von vergangener Woche. Dieser Konsens berücksichtigt jedoch noch nicht, dass es zu einem Paradigmenwechsel am US-Markt und einer dauerhaft erhöhten Nachfrage nach als sicher geltenden Aktien gekommen sein könnte.

Die Bewertung der Aktie ist als fair zu bezeichnen. Für 2025 ist Verizon mit dem 9,9-fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet, das liegt etwas über dem Fünfjahresmittel von 9,5 – bietet gegenüber dem Branchendurchschnitt, der 13,1 beträgt, aber einen Abschlag von rund einem Viertel und damit die Gelegenheit zu einer Aufholjagd.

Zur Chance auf fortgesetzte Kursgewinne gibt es außerdem eine mit 5,9 Prozent überdurchschnittlich hohe Dividendenrendite. Mit 20 Jahren Anhebungen in Folge ist die Aktie auf dem besten Weg, den begehrten Status als Dividendenaristokrat zu erlangen. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) lag in den vergangenen 10 Jahren bei 2,2 Prozent.

Verizon auf einen Blick

ISIN: US92343V1044

US92343V1044 Börsenwert: 193,9 Milliarden US-Dollar

193,9 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 5,9 Prozent

5,9 Prozent KGVe 2025: 9,9

9,9 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Halten

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

