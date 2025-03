The NAGA Group AG (von Montega AG):

Unternehmen: The NAGA Group AG

Investment Note: Aus zwei mach drei - NAGA avisiert nach transformativem Merger profitablen Wachstumskurs



Die NAGA Group AG hat als international tätiges FinTech-Unternehmen mit Sitz in Hamburg im Bereich Online-Brokerage und Neo-Banking Kunden in über 180 Ländern. Einen zentralen Bestandteil des Geschäftsmodells stellt die proprietäre Social-Trading-Plattform für den CFD-Handel dar. Aktien- und ETF-Handel, Kryptowährungen und Bezahlfunktionen vervollständigen das Angebot. NAGA richtet sich insbesondere an Vieltrader, die mehrere hundert Transaktionen pro Jahr tätigen. Ziel des Unternehmens ist im laufenden Jahr die Weiterentwicklung von NAGA Pay zu einer 'Super-App', die als ganzheitliches Finanz-Ökosystem die Bereiche Trading, Investieren, Kryptowährungen und Neo-Banking umfassen soll. Nach der transformativen Fusion mit dem CFD-Broker CAPEX.com (Key Way Group) besitzt die Gruppe neun Lizenzen auf vier Kontinenten und Niederlassungen in 12 Ländern.

Umfangreiches Produktportfolio mit Fokus auf CFDs



Die NAGA Group AG bietet eine vielseitige Plattform für Brokerage- und BankingServices an, die sowohl per Webbrowser als auch über die beiden Apps NAGA Trader und NAGA Pay zugänglich ist. Darüber hinaus können Kunden über Drittanwendungen wie MetaTrader oder den Telegram-Messenger handeln.

Im Bereich Trading ermöglicht NAGA seinen Kunden den Handel mit über 4.000 Finanzinstrumenten wie CFDs auf Devisen, Kryptowährungen, Indizes, Aktien, Rohstoffe, Futures und ETFs sowie mit 'echten" Aktien und Kryptowährungen an mehr als zehn Börsen. Bei den meisten CFDs fallen nur indirekte Gebühren durch Spreads an. Ausnahmen sind CFDs auf Aktien mit einer Gebühr von 2,50 EUR/Trade und CFDs auf ETFs mit einer Gebühr von 0,1% des Transaktionsvolumens. Für den Handel mit Aktien werden drei Einheiten der jeweiligen Landeswährung des Underlyings berechnet.



[Tabelle]



Die klassischen Handelsfunktionen werden durch Social-Trading-Aspekte wie das automatische Kopieren anderer Trader (Copy-Trading) und den Austausch mit anderen Nutzern durch das integrierte soziale Netzwerk mit News-Feed ergänzt. Um die erfolgreichsten Trader zu finden, gibt es eine Vielzahl von Ranglisten, mit denen profitable Nutzer identifiziert werden können, die in einem bestimmten Zeitraum oder einem bestimmten Asset die höchsten Gewinne erzielt haben. Zusätzlich bestehen Bestenlisten für Trader, die ihren Kopierern den höchsten Gewinn verschafft oder die meisten 'Follower' haben. Zu jedem Trader wird zusätzlich eine 'Erfolgsrate', also der Anteil der Trades, die mit Gewinn geschlossen wurden, angezeigt. Auch eine aktuelle Übersicht der offenen Trades, die nicht in die Trefferquote einfließen, ist einsehbar. Weiterhin können Kopierer eigene Stop-Loss- oder Take-Profit-Orders hinzufügen und die Strategie des Kopierten modifizieren. Die Gebühr für kopierte Trades, die teilweise der kopierte Trader erhält, setzt sich aus einem Festbetrag von 0,99 EUR sowie einem variablen Anteil von 0-15% des Gewinns zusammen.



Mit NAGA Pay werden traditionelle Bankdienstleistungen mit Kryptowährungen und Trading verbunden. Kunden können zwischen drei Abonnement-Stufen wählen, die u.a. die Höhe des Cashbacks und die Gebühren für den Krypto-Handel bestimmen. Davon unabhängig beinhaltet das Angebot neben einem kostenlosen IBAN-Konto und physischer/virtueller Visa-Debitkarte auch ein Krypto-Wallet und ermöglicht Zahlungen per Fiat- und Kryptowährungen. Zusätzlich können Nutzer auf ein Aktiendepot mit Copy-Trading-Funktionalität zugreifen.

