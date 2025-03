Kurserholung nach Talfahrt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Montag etwas von der Talfahrt der vergangenen Woche erholt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Nachmittag um 0,50 Prozent auf 127,87 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,81 Prozent. Im Zuge der Schuldenpläne von Schwarz-Rot war die Rendite in der vergangenen Woche deutlich gestiegen, die Anleihekurse entsprechend gefallen.

Das von Union und SPD angekündigte Fiskalpaket hatte die Kurse auf eine Talfahrt geschickt. Am Freitag setzte eine Stabilisierung ein, die sich am Montag fortsetzte. Am Nachmittag wuchsen die Zweifel an einer Verabschiedung der Pläne, da die Grünen den vorgelegten Paketen nicht zustimmen wollen. Sie zeigen sich jedoch verhandlungsbereit.