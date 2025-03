In dieser Aktie könnte es am Dienstag zu einem Mega-Short-Squeeze kommen!

Tipp aus der Redaktion: Der Zauber bei Nvidia ist verflogen, die Aktie wirft schon seit Monaten keine Rendite mehr ab. Ist der KI-Trade damit zu Ende? Nein, doch der Fokus dürfte nun vor allem auf Anwendungen liegen. Welche drei Unternehmen hier besonders aussichtsreich sind, lesen Sie in unserem neuen, kostenlosen Spezialreport.

Kein klarer Kurs: Geschäfte entwickeln sich rückläufig

Angesichts dieses groben Managementversäumnisses sind die Geschäfte rückläufig. Die Erlöse sind in den vergangenen zwei Jahren um gut 10 Prozent gefallen, während der Nettogewinn bei einem Umsatz von 15,9 Milliarden US-Dollar zuletzt magere 247 Millionen US-Dollar betrug. Das entspricht einer bescheidenen Nettomarge von 1,6 Prozent.

Gleichzeitig sind die einst üppigen Finanzreserven in Höhe von 2,3 Milliarden US-Dollar auf 174 Millionen US-Dollar zusammengeschrumpft. Unter Berücksichtigung aller Verbindlichkeiten sitzt Kohl's auf einer Nettoverschuldung in Höhe von 7,6 Milliarden US-Dollar. Allein für Zinszahlungen musste das Unternehmen im abgelaufenen Quartal 76 Millionen US-Dollar aufwenden.

Missmanagement sorgt für riesige Kursverluste

Die rückläufigen Geschäfte sowie die sich stetig verschlechternde Finanzlage spiegeln sich im Kurs der Aktie wider, die gegenüber ihrem Verlaufshoch bei 60 US-Dollar vor drei Jahren bereits 80 Prozent an Wert eingebüßt hat. Allein in den vergangenen 12 Monaten mussten Investoren Kursverluste in Höhe von 56 Prozent hinnehmen. Diese konnten durch die noch immer üppige Dividende – die Ausschüttungsrendite liegt aktuell bei 16,4 Prozent – auf 50,6 Prozent reduziert werden.

Über 40 Prozent: Gigantisches Leerverkaufsinteresse!

Das starke Abwärtsmomentum sowohl der Geschäfte als auch der Aktie haben zu einem starken Interesse von Leerverkäufern geführt. Inzwischen liegt die Short-Quote laut SeekingAlpha bei 42,2 Prozent. Laut der Daten von MarketWatch sind sogar 43,4 Prozent aller Anteile leerverkauft – eine gefährliche Situation, sollte es zu positiven Impulsen kommen.

Schon am vergangenen Freitag konnte die Aktie den anhaltenden Gesamtmarktverlusten trotzen und sich um 8,7 Prozent steigern – ganz ohne, dass es Neuigkeiten gegeben hätte. Genau solche stehen am Dienstag jedoch vor der Tür, denn das Unternehmen wird seinen Geschäftsbericht zum abgelaufenen Quartal vorstellen.

Analysten erwarten erneut Umsatz- und Gewinneinbußen

Analysten erwarten, dass sich die Erlöse erneut rückläufig entwickelt haben und diese gegenüber dem Vorjahresquartal um 600 Millionen US-Dollar auf 5,7 Milliarden US-Dollar zurückgegangen sind. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll sich von 1,67 US-Dollar auf 0,74 US-Dollar mehr als halbiert haben.

Schon vor einigen Wochen hatte das Unternehmen daher angekündigt, 27 unprofitable Geschäfte schließen und 10 Prozent seiner Verwaltungsstellen streichen zu wollen, um die Profitabilität zu verbessern. Außerdem richtet Kohl's in immer mehr seiner Filialen Geschäfte des expandieren Kosmetikeinzelhändlers Sephora ein. Das soll wieder mehr Besucherinnen und Besucher anziehen.

Fazit: Trifft Kohl's den richtigen Ton, könnte die Aktie explodieren!

Für 2025 ist Kohl's mit dem 9,4-fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet. Das ist selbst vor dem Hintergrund der verschlechterten Unternehmensbilanz günstig. Für Walmart beispielsweise blättern Investoren das 35-fache hin. Target, der als direkter Konkurrent gilt, ist mit einem KGV von 12,6 bewertet. Das zeigt Aufholpotenzial an. Dafür aber muss das Unternehmen erstens einen den Erwartungen entsprechenden Bericht vorlegen und zweitens weitere Ideen für den operativen Turnaround präsentieren.

Ist das am Dienstag der Fall, könnte die Aktie angesichts der enorm hohen Short-Quote durch die Decke gehen. Das Unternehmen wird seine Quartalszahlen bereits in der Vorbörse präsentieren – wer also dem Drang danach, hier mitzocken zu wollen, nicht widerstehen kann, sollte noch am Montagabend eine entsprechende Risikoposition eröffnen.

Grundsätzlich aber gilt die Grundregel verantwortungsbewussten und nachhaltigen Investierens: Niemals auf die Veröffentlichung von Quartalszahlen spekulieren!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Kohl's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,40 % und einem Kurs von 11,00EUR auf Tradegate (10. März 2025, 18:11 Uhr) gehandelt.

