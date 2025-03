Globale Börsen im Sinkflug: DAX und TecDAX führen Verluste an

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes weltweit deutliche Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 22.585,44 Punkten und verzeichnet einen Rückgang von 2,72%. Ähnlich negativ entwickelt sich der MDAX, der bei 29.019,19 Punkten liegt und um 2,66% gefallen ist. Der SDAX notiert bei 15.292,49 Punkten und weist ein Minus von 2,27% auf. Besonders stark betroffen ist der TecDAX, der mit einem Rückgang von 2,92% auf 3.715,38 Punkte den größten Verlust unter den deutschen Indizes hinnehmen muss. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine negative Tendenz. Der Dow Jones steht aktuell bei 42.274,01 Punkten und hat um 1,24% nachgegeben. Der S&P 500 notiert bei 5.640,62 Punkten und verzeichnet einen Rückgang von 2,26%. Insgesamt spiegeln die heutigen Kursverluste eine breite Verunsicherung an den Märkten wider, die sowohl die europäischen als auch die amerikanischen Indizes erfasst hat. Die Anleger reagieren offenbar auf eine Kombination aus globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten und spezifischen Marktentwicklungen, die zu einem verstärkten Verkaufsdruck geführt haben.Die DAX-Spitzenwerte werden von Porsche AG angeführt, die um 4.90% zulegte.BMW folgt mit einem Anstieg von 2.73%, während die Deutsche Börse mit 2.41% ebenfalls positive Entwicklungen verzeichnete.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, angeführt von Siemens Energy, die um 7.80% fielen. MTU Aero Engines und SAP verzeichneten Rückgänge von 6.57% und 4.91% respectively.Im MDAX konnte PUMA mit einem Plus von 3.01% überzeugen. K+S und Redcare Pharmacy folgten mit Zuwächsen von 2.36% und 1.83%.Die MDAX-Flopwerte werden von ThyssenKrupp dominiert, die um 5.87% fielen. AUTO1 Group und Kion Group verzeichneten Rückgänge von 5.02% und 4.25%.Im SDAX sind ATOSS Software und Energiekontor mit Zuwächsen von 2.88% und 2.81% die Spitzenreiter. GFT Technologies konnte ebenfalls einen Anstieg von 1.99% verzeichnen.Die Flopwerte im SDAX werden von NORMA Group angeführt, die um 6.62% fielen. Eckert & Ziegler und Borussia Dortmund verzeichneten Rückgänge von 5.97% und 5.11%.Im TecDAX zeigt ATOSS Software mit 2.88% den besten Wert. Deutsche Telekom und SILTRONIC AG folgen mit 1.17% und 0.62%.Die TecDAX-Flopwerte werden von Infineon Technologies mit einem Rückgang von 4.80% angeführt. SAP und Eckert & Ziegler fielen um 4.91% und 5.97%.Im Dow Jones sticht Amgen mit einem Anstieg von 2.33% hervor. 3M und Coca-Cola folgen mit 1.79% und 1.78%.Die Flopwerte im Dow Jones werden von Boeing angeführt, die um 3.81% fielen. JPMorgan Chase und Goldman Sachs Group verzeichneten Rückgänge von 4.30% und 4.53%.Im S&P 500 führt Enphase Energy mit einem beeindruckenden Anstieg von 8.15%. Regeneron Pharmaceuticals und Moderna folgen mit 5.44% und 5.00%.Die Flopwerte im S&P 500 werden von Palantir mit einem Rückgang von 6.76% angeführt. CrowdStrike Holdings und Domino's Pizza fielen um 6.58% und 6.47%.