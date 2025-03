Bitcoin-Kurs fällt unter 80.000 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist am Montag unter die Marke von 80.000 US-Dollar gefallen. Am frühen Abend wurde die älteste und bekannteste Kryptowährung auf der Handelsblattform Bitstamp bei 78.800 Dollar gehandelt. Am Mittag hatte er noch rund 84.000 Dollar gekostet.

In der Vorwoche hatte der Bitcoin zeitweise noch bei 95.000 Dollar notiert, und war seitdem deutlich gefallen. Zuletzt hatten Meldungen über die Bildung einer nationalen Krypto-Reserve in den USA den Kurs bewegt. US-Präsident Donald Trump hatte so ein Wahlkampfversprechen eingelöst. Allerdings sollen für die Reserve keine Bitcoin am Markt gekauft werden sollen. Die neue US-Regierung will vielmehr konfiszierte Bitcoin zum Aufbau der Reserve nutzen.