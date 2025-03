ATX gibt deutlich nach

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Montag mit deutlichen Verlusten beendet. Der Leitindex ATX verlor 2,12 Prozent auf 4.199,98 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime büßte 2,29 Prozent ein und ging bei 2.108 Punkten aus dem Handel. Die US-Zollpolitik und die Konjunkturentwicklung in den USA verunsichern die Anleger.

Der angekündigte Sondertopf in Deutschland - ein 500-Milliarden-Euro-Investitionspaket in die Infrastruktur - hatte die Börsen in der Vorwoche noch beflügelt. Zuletzt gab es allerdings Zweifel, ob die Grünen den Plan von den wohl künftigen Regierungsparteien in Berlin - Union und SPD - mittragen werden. Die deutschen Grünen wollen die geplanten Grundgesetzänderungen im Bundestag nicht mittragen.