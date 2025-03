Baader Bank senkt BASF auf 'Reduce' - Ziel 50 Euro

ninive schrieb 05.03.25, 19:51

Bei BASF Wetten auf eine Partizipation am Sondervermögen - korrekt müßte es wohl Sonderschulden heißen - ist m. E. etwas voreilig, um nicht brandgefährlich zu sagen.



Wie viele Nein-Sager darf sich denn die CDU aus ihrer Fraktion erlauben, um die notwendige 2/3 Mehrheit nicht zu gefährden?

Aber m. E. geht aktuell (fast) völlig unter, daß auch der Bundesrat mit 2/3 Mehrheit zustimmen muß. Und da ist der folgende Artikel aufschlußreich: Dort verfügen Landesregierungen aus CDU/SPD/Die Grünen lediglich über 41 der 69 Stimmen. In allen anderen Landesregierungen sind FDP/Linke/BSW/Freie Wähler beteiligt. Hier der Bericht:



https://www.n-tv.de/politik/Bundesrat-koennte-Milliardenpakete-noch-blockieren-article25608901.html



Meine persönliche Ansicht zu diesem "Sondervermögen" tut hier in einem Börsenforum nichts zur Sache, aber mit dessen JETZIGEN Einpreisung in den BASF Kurs, da habe ich ein Problem!