HelloFresh - Aktie im Rampenlicht - 10.03.2025

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von HelloFresh mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -12,25 % hinnehmen.

Mit einer Performance von -13,29 % musste die HelloFresh Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -3,02 % geändert.

Der Kochboxenversender Hellofresh befürchtet infolge einer schwächeren Nachfrage einen Umsatzrückgang. Der Erlös des laufenden Jahres dürfte ohne Wechselkurseffekte um drei bis acht Prozent fallen, teilte der MDax-Konzern am Montag in Berlin mit. …

HelloFresh setzt auf Effizienz und Wachstum: Ambitionierte Ziele für 2025 trotz Umsatzrückgang.

HelloFresh SE sets its sights on a promising fiscal future, forecasting steady growth and strategic efficiency enhancements.