Nasdaq, Bitcoin und Co: Es wird krachen - bis Trump umsteuert!

Nasdaq, Bitcoin und andere Risiko-Assets unter Druck - denn Donald Trump hat am Wochenende sehr klar gemacht, dass er von den Zöllen nicht ablassen wird. Das wiederum schürt nicht nur an der Wall Street Rezessions-Sorgen - selbst viele Republikaner werden nun unruhig und fürchten, dass die Unternehmen in ihren Wahlkreisen immer stärker durch die Zölle unter Druck kommen werden. Trump wieder ignoriert den Abverkauf bei Nasdaq, Bitcoin und Co - es gibt bisher keinen Trump-Put, also kein Sicherheitsnetz unter den Märkten. Das bedeutet: solange Trump bei den Zöllen nicht umsteuert, sind Erholungen an den Märkten nicht nachhaltig. Denn die Wall Street weiß (im Gegensatz zum US-Präsidenten), dass das Konzept mit den Zöllen nicht funktionieren kann und wird..

