Tschechien will sich bei deutschen Zurückweisungen an Regeln halten

PRAG (dpa-AFX) - Tschechien will sich im Falle von Zurückweisungen von Asylbewerbern an der deutschen Grenze an geltende Regeln halten. Eine Sprecherin des Innenministeriums in Prag teilte auf dpa-Anfrage mit: "Falls Deutschland Ausländern an den Grenzen zur Tschechischen Republik das Betreten seines Territoriums verweigert, werden wir im Einklang mit den gültigen Rechtsvorschriften vorgehen." Das werde in Abhängigkeit vom Rechtsstatus der jeweiligen Person erfolgen.

Die Spitzen von CDU/CSU und SPD hatten sich zuvor in Berlin auf einen gemeinsamen Kurs in der Migrationspolitik verständigt. Bei den auszuweitenden Kontrollen an den Landgrenzen sollen künftig auch Menschen zurückgewiesen werden, die ein Asylgesuch stellen - allerdings nur in Abstimmung mit dem jeweiligen Nachbarstaat.