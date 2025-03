VW baut 20.000-Euro-Stromer in Portugal Wenige Tage nach der Weltpremiere des VW ID. Every1 steht nun auch der Produktionsort des geplanten Elektro-Einstiegsmodells fest. "Dieses Auto wird in unserer Fabrik in Palmela in Portugal gebaut", sagte VW-Markenchef Thomas Schäfer in Wolfsburg. …