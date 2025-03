Tesla - Aktie im Rampenlicht - 10.03.2025

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -3,90 % geändert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Nach der jüngsten Stabilisierung ist es an den US-Börsen am Montag zu erheblichen Kursverlusten bei Technologiewerten gekommen. Angesichts der erratischen Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump und dem Kahlschlag am Staatsapparat machen sich in …

Die jüngste Talfahrt der Tesla-Aktien hat sich am Montag in einem sehr schwachen Marktumfeld beschleunigt. Die Papiere des Elektroautobauers waren zwischenzeitlich um mehr als 14 Prozent auf 225,59 US-Dollar abgesackt und notierten zuletzt nur …