JPMorgan belässt Hellofresh auf 'Overweight' - Ziel 15 Euro

DrWatch schrieb 07.03.25, 16:47

Am Bewertungstag können zwei Szenarien eintreten:



Erstens:

HelloFresh notiert am 21. März zur Xetra-Schlussauktion unter 10,00 Euro,

dann weiß man, dass man (außerhalb von Wikifolio- also in einem normalen Depot) am 28.März im Tausch gegen den Discounter echte physische HelloFresh-Aktien im Verhältnis 1:1 eingebucht bekommen wird.

Sind diese eingebucht, kann man sie behalten oder verkaufen.

Da man heute quasi im Voraus 9,12 bzw. 9,20 Euro pro Stück bezahlt hat, kann man auch (gering) in Verlust geraten, wenn die Aktien dann zum Beispiel nur 9,00 Euro Kosten. In diesem Beispiel wäre der Verlust dann 0,20 Euro pro Stück.



Zweitens:

HelloFresh notiert über 10,00 Euro am 21. März, dann weiß man, dass man die 10,00 Euro in bar am 28.März erhalten wird.



Eigentlich ganz einfach.

Man weiß ja schon am 21. März zur Schlussauktion, was passieren wird. Bei genügend sonstigen freien Mitteln kann man ja schon über Ersatzinvestitionen nachdenken ab dann.