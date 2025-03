Infrarot-Durchbruch von Raytron wird auf der APE 2025 vorgestellt

SINGAPUR, 11. März 2025 /PRNewswire/ -- Die Daten der National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) und des Bureau of Transportation Statistics zeigen eine harte Realität: Das Risiko tödlicher Verkehrsunfälle ist bei Nacht neunmal höher als bei Tag. Diese erhöhte Gefahr hat mehrere Ursachen, wobei die eingeschränkte Sichtbarkeit ein entscheidender Faktor ist. Raytron hat auf der Asia Photonics Exhibition 2025 einen Durchbruch bei der Sicherheit von Nachtfahrten vorgestellt: das Wärmebildmodul für Kraftfahrzeuge Horus 640-B, eine innovative Infrarotsensorik, die es Fahrzeugen ermöglicht, in völliger Dunkelheit Gefahren in einer Entfernung von bis zu 300 Metern (berechnet nach den Johnson-Kriterien) wahrzunehmen, sodass der Fahrer bei Autobahngeschwindigkeiten mehr Reaktionszeit hat.

„Basierend auf dem Yole thermal Imaging and Sensing 2024 Report wird für den Zeitraum von 2023 bis 2029 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 32,7% für den Verkauf von Wärmebildkameras für Fahrzeuge prognostiziert, während die Wachstumsrate für den Umsatz 28 % betragen soll. Dies deutet auf ein beträchtliches Wachstumspotenzial für den Markt der Wärmebildkameras für Kraftfahrzeuge in den kommenden Jahren hin", sagte Flora Wang, Key Account Managerin bei Raytron, während ihrer APE-Grundsatzrede auf dem Infrared Assisted Driving Solutions Forum. „Die Infrarot-Wärmebildtechnik wird sich zunehmend zu einer der Kerntechnologien für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) entwickeln, und immer mehr Automobilhersteller werden sie einsetzen, um die Fahrsicherheit und die Intelligenz zu verbessern."