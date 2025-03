Huawei stellt das Flaggschiff IdeaHub ES3/S3 vor, bringt KI ins Büro und macht IdeaHub überall verfügbar

BARCELONA, Spanien, 11. März 2025 /PRNewswire/ -- Während des MWC Barcelona 2025 stellte Huawei auf dem Huawei Intelligent Collaboration Forum unter dem Motto „Embracing a Smarter Future with Boundless Collaboration" (Mit grenzenloser Zusammenarbeit in eine intelligentere Zukunft) sein Flaggschiff-Konferenz-Whiteboard vor, das IdeaHub ES3/S3. Die bahnbrechenden Technologien von Huawei ebnen Unternehmen den Weg in eine intelligentere und digitalere Zukunft.

Gu Xuejun, Präsident von Huawei Intelligent Collaboration, erklärte: „Wir hoffen, dass unsere Lösung die Kommunikation und die gemeinsame Nutzung von Ressourcen verbessern kann. Wir sind bestrebt, eine hochwertige audiovisuelle Leistung, eine intelligente Benutzererfahrung, eine einfache Bedienung und Wartung sowie ein offenes, kompatibles Ökosystem zu bieten."