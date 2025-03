NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Sondervermögen:

"Jeder will gut ausgestattete Schulen, Angebote für Ganztagesbetreuung und schöne Kitas. Nur kaum eine Stadt kann die Wünsche umsetzen. Ähnlich sieht es bei vielen Straßen und Brücken aus. Da tickt eine Zeitbombe. Dass mit dem Sondervermögen Rettung naht, ist zu begrüßen. Am Ende wird es darauf ankommen, die Mittel wirklich zu verteilen. Dorthin, wo die Not am größten ist."/yyzz/DP/ngu