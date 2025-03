Pressestimme 'Nordbayerischer Kurier' zu SPD/Sondierungsverhandlungen "Nordbayerischer Kurier' zu SPD/Sondierungsverhandlungen: "Was die SPD dafür der Union zugestehen musste, ist zu verkraften. Eine härtere Gangart in der Migrationspolitik, Kontrollen und Zurückweisungen an den Grenzen, konsequente Rückführungen …