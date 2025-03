Mehrheit kommunaler Unternehmen sieht Klimaziele als unrealistisch an

BERLIN (dpa-AFX) - Mehr als zwei Drittel der kommunalen Unternehmen sieht es zurzeit als unrealistisch an, dass Deutschland seine Klimaziele bis zum Jahr 2045 erreichen kann. Die Kosten seien aktuell zu hoch, die Finanzierung unklar, geht aus einer Umfrage des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) unter Mitgliedsunternehmen hervor.

Bis 2045 soll Deutschland treibhausgasneutral sein. "Klimaneutralität gelingt nur, wenn wir die Kosten senken und die Prozesse der Energiewende besser aufeinander abstimmen", so VKU-Präsident Ulf Kämpfer. Der VKU veranstaltet am Dienstag und Mittwoch in Berlin seine Jahrestagung.