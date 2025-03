Erfolg mit Ferrari 'härteste Knochenarbeit'

MELBOURNE (dpa-AFX) - Für den ehemaligen Ferrari-Piloten Gerhard Berger macht der Mythos des italienischen Traditionsteams die Titel-Herausforderung in der Formel 1 so schwer. Vor dem Saisonauftakt in Melbourne mit dem Debüt von Rekordweltmeister Lewis Hamilton für die Scuderia betonte der 65-Jährige: "Erfolg mit Ferrari ist doppelt so schwer wie in jedem anderen Team."

Und Berger lieferte die Erklärung gleich mit: "Diese Aura führt auch dazu, dass man sich ganz gerne mal in den Liegestuhl setzt und sich darin sonnt", sagte Berger der Deutschen Presse-Agentur: "Es ist aber keine Zeit, sich zu sonnen, sondern härteste Knochenarbeit."