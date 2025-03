Familie hofft in Streit um ihr Zuhause auf Bundesgerichtshof

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Vor 15 Jahren kauft Familie W. bei einer Zwangsversteigerung ein Grundstück in Brandenburg. Sie baut ein Haus darauf, zieht ein. Dann der Schock: Der ursprüngliche Eigentümer - der erst nach dem Zuschlag von der Versteigerung erfährt - fordert das Grundstück zurück. Ein Gericht gibt ihm recht und hebt den Zuschlag auf. Seitdem kämpft Familie W. vor Gericht um ihr Zuhause - und landet schließlich am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe.

Das oberste deutsche Zivilgericht soll am Freitag (14. März) entscheiden, was mit dem Grundstück in Rangsdorf bei Berlin passiert. Das Oberlandesgericht (OLG) Brandenburg hatte die Eheleute W. 2023 dazu verurteilt, binnen eines Jahres ihr Haus abzureißen und das Grundstück zu räumen. Außerdem sollten sie eine Grundschuld über 280.000 Euro plus Zinsen für die Baukosten tilgen und dem Eigentümer rund 6.000 Euro für die Nutzung des Grundstücks zahlen. Eine Grundschuld ist eine finanzielle Belastung eines Grundstücks, die im Grundbuch eingetragen wird und als Sicherheit für einen Kredit dient.