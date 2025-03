VW-Vorstand verzichtet auf elf Prozent seines Gehalts

vonHS schrieb 08.03.25, 17:39

Volkswagen ist hingegen zunächst Nutznießer des Aufschubs der Zollerhöhungen gegen Mexiko. Wie die US-Tochter der Wolfsburger mitteilte, fallen die in Nordamerika hergestellten Autos der Kernmarke VW Pkw beim Import in die USA unter die Regelungen des USMCA, was sie von Zöllen bis zunächst Anfang April ausnimmt.



https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-03/64763893-bmw-muss-bereits-hoehere-us-zoelle-zahlen-vw-nicht-016.htm