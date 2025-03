S&P 500-Futures erholen sich nach Markteinbruch – Crash schon vorbei?

Der Montag war insgesamt von deutlichen Verlusten an den US-Börsen geprägt: Der S&P 500 verzeichnete den dritten negativen Wochenstart in Folge, während der Nasdaq Composite den schwächsten Handelstag seit September 2022 erlebte. Der Dow Jones verlor fast 900 Punkte und fiel erstmals seit dem 1. November 2023 unter seine 200-Tage-Linie.

Nach dem gestrigen breiten Ausverkauf am US-Aktienmarkt aufgrund wachsender Rezessionsängste konnten sich S&P 500-Futures am Dienstagmorgen leicht erholen. Futures auf den Dow Jones Industrial Average drehten ebenfalls ins Plus und stiegen um 0,3 Prozent bzw. 126 Punkte. Futures auf den Nasdaq 100 legten um 0,14 Prozent zu, blieben aber insgesamt mit einem Rückgang von 0,15 Prozent im Minus.

"Es sieht langsam nach einer Kapitulation des Marktes aus", kommentierte Anastasia Amoroso, Chef-Anlagestrategin bei iCapital, in einem CNBC-Interview. Sie glaubt, dass der Markt bald überverkaufte Niveaus erreichen wird, was eine Erholung auslösen könnte.

Hintergrund der jüngsten Kursverluste ist die wachsende Furcht vor einer bevorstehenden Rezession in den USA. Präsident Donald Trump bezeichnete die wirtschaftliche Lage in einem Interview mit Fox News am Sonntag als "Übergangsphase". Zuvor hatte US-Finanzminister Scott Bessent eine mögliche "Entgiftungsphase" für die Wirtschaft durch staatliche Sparmaßnahmen angekündigt. Auch Goldman Sachs senkte seine Wachstumsprognose, unter anderem wegen der möglichen Auswirkungen von Trumps Zollpolitik.

Trotz der Nervosität an den Märkten hält Amoroso die Rezessionsängste für übertrieben. Sie verweist auf eine solide Beschäftigungslage und ein weiterhin starkes Konsumwachstum von drei bis vier Prozent.

Mit Spannung erwarten die Anleger nun wichtige Konjunkturdaten in dieser Woche. Am Dienstag werden Zahlen zu den offenen Stellen veröffentlicht, am Mittwoch folgt der Verbraucherpreisindex für Februar und am Donnerstag die Erzeugerpreise für denselben Zeitraum. Diese Daten könnten einen entscheidenden Einfluss darauf haben, ob sich die Märkte kurzfristig stabilisieren oder ob sich der Abwärtstrend fortsetzt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion