DEUTSCHLAND: - DAX FÄNGT SICH - Den neuerlichen Kursrutsch in den USA hat der Dax mit zwei schwachen Tagen womöglich bereits vorweggenommen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Dienstag jedenfalls rund 0,1 Prozent höher auf 22.652 Punkte. Von seinem Rekord vom vergangenen Donnerstag bei 23.475 Punkten hatte der Dax zuletzt um bis zu 4 Prozent korrigiert - zurück an die 21-Tage-Linie. Verglichen mit den US-Indizes hält sich der Dax mit seinem Jahresplus von immer noch klar über 13 Prozent weiter gut. Denn der Dow Jones Industrial landete tags zuvor zwischenzeitlich auf dem tiefsten Niveau seit September 2024 - also deutlich vor der Wahl des US-Präsidenten Trump im November. Er liegt im laufenden Jahr somit im Minus. Für noch stärkere Verluste sorgten die von den US-Zollstreitigkeiten ausgelösten Konjunktursorgen derweil bei den klar auf Technologiewerte fokussierten Nasdaq-Indizes.

USA: - TIEFROT - Nach der jüngsten Stabilisierung ist es am Montag an den US-Börsen zu einem starken Kursrutsch bei Technologiewerten gekommen. Angesichts der erratischen Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump und des Kahlschlags am Staatsapparat macht sich in den USA zunehmend Angst vor negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft breit. Mittlerweile wird sogar befürchtet, dass die Vereinigten Staaten als größte Volkswirtschaft der Welt in eine Rezession abrutschen könnten. Der technologielastige Index Nasdaq 100 sackte um 3,81 Prozent auf 19.430,95 Punkte ab. Es war der größte Tagesverlust seit 2022. Aktuell bewegt sich das Börsenbarometer auf dem Niveau von September. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 2,70 Prozent auf 5.614,56 Punkte nach unten. Der Leitindex Dow Jones Industrial büßte 2,08 Prozent auf 41.911,71 Punkte ein.

ASIEN: - VERLUSTE - Die durch die US-Handelsstreitigkeiten ausgelösten Konjunktursorgen haben die Börsen Asiens am Dienstag belastet. Im Sog einer sehr schwachen Wall Street ging es nach unten. In Japan fiel der Leitindex Nikkei-225 kurz vor dem Handelsende um 0,9 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong fiel um rund ein Prozent und der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien büßte 0,4 Prozent ein

DAX 22620,95 -1,69%

XDAX 22598,21 -2,59%

EuroSTOXX 50 5386,98 -1,49%

DJIA 41911,71 -2,08%

S&P 500 5614,56 -2,70%

NASDAQ 100 19430,95 -3,81%

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:



Bund-Future 127,98 0,13%

DEVISEN:



Euro/USD 1,0840 0,05%

USD/Yen 147,22 -0,03%

Euro/Yen 159,60 0,02%

BITCOIN:



Bitcoin 80.247 2,15%

(USD, Bitstamp)

ROHÖL:



Brent 69,35 +0,07 USD WTI 66,00 -0,03 USD °



