Warnstreik am Flughafen Leipzig/Halle beendet

LEIPZIG/HALLE (dpa-AFX) - Der Warnstreik an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden ist beendet. Die Beschäftigten hätten ihr Arbeit wieder aufgenommen, sagte der Verdi-Fachbereichsleiter für den Luftverkehr, Paul Schmidt, der Deutschen Presse-Agentur. "Mir liegen keine Störungsmeldungen vor. Das müsste alles wieder regulär funktionieren", sagte Schmidt.

Am Montag waren an Flughäfen zahlreiche Flüge ausgefallen, Verdi hatte zu einem 24-stündigen Warnstreik an 13 deutschen Flughäfen aufgerufen. Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, der Bodenverkehrsdienste, der Flugzeugabfertigung sowie des Luftsicherheitsbereichs am Flughafen Leipzig/Halle legten die Arbeit nieder.