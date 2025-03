Tesla im heftigen Ausverkauf

Aus technischer Sicht hat die Tesla-Aktie einen Großteil ihres Korrekturpotenzials seit dem Bruch der Nackenlinie resultierend aus einer vorausgegangenen SKS-Formation um 325,00 US-Dollar ausgeschöpft, weitere Abschläge sind noch auf das Unterstützungscluster zwischen 190,95 und 198,87 US-Dollar aber zu erwarten. Erst in diesem Bereich wird der Aktie eine realistische Chance auf eine temporäre Stabilisierung sowie Gegenreaktion zur Oberseite eingeräumt. Diese könnte in einem ersten Schritt an 240,00 US-Dollar heranreichen, spätestens ab 265,13 US-Dollar dürfte das Papier jedoch auf größere Widerstände treffen. Dazu gesellt sich noch der EMA 200 (fallend) als zusätzlicher Bremsklotz um 300,00 US-Dollar. Unterhalb von 190,95 US-Dollar dürften die nächsten Fallstricke reißen, entsprechende Abschläge auf 182,00 und darunter 166,19 US-Dollar kämen in diesem Szenario nicht überraschend. Für beide Seiten werden gleich im Anschluss passende Scheine vorgestellt und können entsprechend der Entwicklung eingesetzt werden.

Trading-Strategie: