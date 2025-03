DAX tiefrot in neue Woche gestartet

Für den DAX bleibt unter den politischen Unsicherheiten kurzfristig daher nur die Abwärtsvariante als nächste Haupttrendrichtung zu definieren, unterhalb von 22.320 Punkten dürfte der Bereich um 21.513 Zählern als nächstes potenzielles Ziel in den Fokus der Händler rücken. Hinzu kamen noch Streitigkeiten der alten Regierung hinsichtlich des milliardenschweren Konjunkturpakets für Rüstung und Infrastruktur in Deutschland. Sollte sich an dieser Stelle etwas bewegen, könnten die deutschen Indizes wieder anspringen, der DAX müsste jedoch auf Tagesbasis mindestens über seine bisherigen Rekordstände von 23.475 Punkten springen, damit entsprechendes Aufwärtspotenzial an 23.843 und 23.994 Punkte freigesetzt werden kann. Bis auf Weiteres ist aber eine latente Abwärtsbewegung zu favorisieren.

Aktuelle Lage