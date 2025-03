Henkel erwartet weiteres Wachstum - Gedämpfte Konsumstimmung in Nordamerika

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel erwartet nach einem Umsatz- und Gewinnanstieg 2024 für das laufende Jahr weiteres Wachstum. Dabei rechnen die Düsseldorfer mit einem "langsamen Start", wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Im Jahresverlauf dürfte sich das Wachstum beschleunigen. Hintergrund sind den Angaben zufolge ein schwieriges industrielles Umfeld sowie eine gedämpfte Marktstimmung bei Konsumenten in einigen Märkten, insbesondere in Nordamerika. Der Umsatz soll 2025 aus eigener Kraft um 1,5 Prozent bis 3,5 Prozent wachsen. Ausgeklammert sind dabei Währungs- und Portfolioeffekte. Analysten haben hier bereits ein Plus von 3,0 Prozent auf dem Zettel. Die bereinigte Umsatzrendite soll 14,0 bis 15,5 Prozent erreichen. Hier erwarten Marktexperten 14,8 Prozent.

Im vergangenen Jahr wuchs der Umsatz um 0,3 Prozent auf 21,6 Milliarden Euro. Organisch lag das Wachstum bei 2,6 Prozent, wobei sich das Wachstum im vierten Quartal mit 1,1 Prozent abschwächte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um knapp 21 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro zu, die entsprechende Rendite verbesserte sich um 2,4 Prozentpunkte auf 14,3 Prozent. Unter dem Strich verdiente Henkel mit 2 Milliarden Euro gut die Hälfte mehr als im Vorjahr. Aktionäre sollen eine um 10,3 Prozent höhere Dividende von 2,04 Euro je Vorzugsaktie erhalten./nas/mis