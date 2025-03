Rekordverlust bei S&P 500 – Vier Billionen US-Dollar am Aktienmarkt verpufft

Der S&P 500 schloss am Montag 8,6 Prozent unter seinem Rekordhoch vom 19. Februar und hat seitdem über vier Billionen US-Dollar an Marktwert eingebüßt.

Der Ausverkauf am Aktienmarkt verschärfte sich am Montag weiter. Der Leitindex S&P 500 fiel um 2,7 Prozent – der größte Tagesverlust des Jahres. Der Nasdaq Composite rutschte um 4 Prozent ab, der größte Tagesverlust seit September 2022.

Damit nähert er sich einem Rückgang von 10 Prozent, der als Korrektur des Index gelten würde. Der technologieorientierte Nasdaq fiel am Donnerstag um mehr als 10 Prozent von seinem Dezember-Hoch und befindet sich bereits im Korrektur-Modus.

"Die durch den Zollkrieg gegen Kanada, Mexiko und Europa erzeugte Unsicherheit veranlasst Vorstände und Unternehmensleitungen, ihre künftigen Strategien zu überdenken", sagte Peter Orszag, CEO von Lazard, auf der CERAWeek-Konferenz in Houston.

"Spannungen mit China kann man nachvollziehen, aber die Situation mit Kanada, Mexiko und Europa ist verwirrend. Falls dies nicht in den nächsten Monaten geklärt wird, könnte das die wirtschaftlichen Aussichten der USA und die M&A-Aktivitäten ernsthaft schädigen", so Orszag.

Delta Air Lines beispielsweise halbierte am Montag seine Gewinnerwartungen für das erste Quartal, was die Aktien im nachbörslichen Handel um 14 Prozent einbrechen ließ. CEO Ed Bastian machte die gestiegene wirtschaftliche Unsicherheit in den USA dafür verantwortlich.

Investoren beobachten auch, ob es dem Kongress gelingt, ein Haushaltsgesetz zu verabschieden, um einen teilweisen Regierungsstillstand zu vermeiden. Am Mittwoch wird ein US-Inflationsbericht erwartet.

"Die Trump-Regierung scheint die Möglichkeit eines fallenden Marktes oder sogar einer Rezession in Kauf zu nehmen, um ihre übergeordneten Ziele zu erreichen", sagte Ross Mayfield, Anlagestratege bei Baird. "Ich denke, das ist ein Weckruf für die Wall Street."

Am Montag fiel der Technologiesektor des S&P 500 um 4,3 Prozent, Apple und Nvidia gaben jeweils um gut 5 Prozent nach. Tesla brach um 15 Prozent ein und verlor dabei etwa 125 Milliarden US-Dollar an Marktwert.

Hedgefonds reduzierten am Freitag ihre Aktienpositionen in einem Umfang, wie es seit mehr als zwei Jahren nicht mehr der Fall war, so eine am Montag veröffentlichte Mitteilung von Goldman Sachs.

Investoren hatten gehofft, dass Trumps erwartete wachstumsfördernde Agenda, einschließlich Steuersenkungen und Deregulierung, den Aktienmärkten zugutekommen würde. Doch die Unsicherheit über Zölle und andere Maßnahmen wie Kürzungen im öffentlichen Dienst hat die Stimmung getrübt.

"Es war die vorherrschende Meinung, dass unter Präsident Trump ein günstiges Umfeld für den Markt entstehen würde", sagte Michael O'Rourke, Chefmarktstratege bei JonesTrading. "Strukturelle Veränderungen bringen jedoch immer Unsicherheit und Reibungen mit sich. Es ist verständlich, dass die Leute anfangen, sich Sorgen zu machen und Gewinne mitzunehmen."

Trotz des jüngsten Ausverkaufs liegen die Aktienbewertungen immer noch deutlich über historischen Durchschnitten. Der S&P 500 wurde am Freitag mit dem 21-fachen der Gewinnerwartungen für das kommende Jahr bewertet, verglichen mit einem langfristigen Durchschnitt des Kurs-Gewinn-Verhältnisses von 15,8.

"Viele Menschen machen sich schon länger Sorgen über die hohen Bewertungen von US-Aktien und suchen nach einem Auslöser für eine Marktkorrektur", sagte Dan Coatsworth, Investmentanalyst bei AJ Bell. "Eine Kombination aus Sorgen über einen Handelskrieg, geopolitischen Spannungen und einer unsicheren wirtschaftlichen Perspektive könnte genau dieser Auslöser sein."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

