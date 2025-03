Tesla-Kurssturz: Jetzt will Trump sich aus Solidarität einen Tesla kaufen!

Die Tesla-Aktie setzte am Montag ihre Talfahrt fort und verlor an nur einem Tag mehr als 15 Prozent an Wert. Damit sind sämtliche Kursgewinne nach der US-Präsidentschaftswahl im November wieder aufgezehrt. Eine Senkung der Analystenprognosen für die Fahrzeugauslieferungen beschleunigte die Verluste. Nachbörslich fiel die Aktie um weitere drei Prozent.