Auf der Jagd nach dem nächsten Goldschatz Kolumbiens

Kolumbien gilt als weitreichend unterexploriert und bergbaufreundlich. Bohrergebnisse aus dem Land erregten zuletzt Aufmerksamkeit. Das Explorationsunternehmen Quimbaya Gold startet in Kürze mit einem vielversprechenden Bohrprogramm direkt neben einer Tier-1-Mine.

Das Warten hat ein Ende: Nachdem der in Kolumbien tätige Goldexplorer Quimbaya Gold (ISIN: CA74841L1013, WKN: A3DT3C) Ende Februar den Abschluss einer Finanzierung vermelden konnte, folgt wenige Tage später der Bohrvertrag mit einem Dienstleister.

Der Serviceauftrag für eine erste 4000 Meter lange Bohrkampagne für Tahami South markiert einen Meilenstein in der Historie der Kanadier. Die Kosten des Bohrprogramms werden auf 1,2 Mio. CAD taxiert – ein bedeutendes Unterfangen also für ein an der Börse mit knapp 16 Mio. CAD bewertetes Unternehmen.

Exploration neben 400.000 Unzen Goldmine

Das insgesamt mehr als 17.000 Hektar umfassende Projekt Tahami liegt in der Region Segovia in der kolumbianischen Provinz Antioquia und ist das Flaggschiffprojekt von Quimbaya Gold. Die Gegend ist als einschlägige Bergbauregion bekannt, was ein Blick auf die unmittelbare Nachbarschaft von Quimbaya belegt.

Neben 25 historischen Minen und hunderten Kleinbergleuten sind auch sehr große, aktuell produzierende Unternehmen darunter. Nachbar Aris Mining etwa betreibt die Goldmine Segovia, die 2024 187.000 Unzen Gold produzierte, in diesem Jahr auf 210.000-250.000 Unzen hochgefahren und mittelfristig noch einmal verdoppelt werden soll.

Die Mine verfügt derzeit über Reserven von über 1,3 Mio. Unzen Gold mit einem Gehalt von 10,8 g/t Au. Die Measured & Indicated Ressource beträgt 3,4 Mio. Unzen Gold mit 16,1 g/t Au. Damit ist Segovia eine der hochgradigsten Goldminen der Welt.

Ein weiterer produzierender Nachbar ist Soma Gold mit einer jährlichen Produktion von rund 30 koz Gold. Auch Mineros und Sun Valley betreiben angrenzend Projekte.

Tahami liegt aus mehreren Gründen strategisch günstig – von der Existenz bedeutender Lagerstätten in der Nachbarschaft einmal abgesehen. Es gibt genügend Strom und Wasser, was die Exploration erleichtert. Sollte es zum Bau einer Mine kommen, stünde bereits Infrastruktur für die Verarbeitung des Erzes bereit.

Seite 2 ► Seite 1 von 4