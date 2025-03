OrangeGas Germany GmbH / OG Clean Fuels begrüßt Pioneer Point Partners ...

Gemeinsam mit Pioneer unternimmt OG den nächsten Schritt in seinem Bestreben, Marktführer für regenerative Kraftstoffe in Europa zu werden und einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität zu leisten. OG und Pioneer glauben fest an die Multi-Fuel-Strategie und -Vision. Die Vision von Pioneer sieht vor, dass OG in den nächsten fünf Jahren mehr als 150 Millionen Euro investiert, um sein Netzwerk in Europa mit neuen Standorten für Bio-CNG, Bio-LNG, Strom, HVO100 und Wasserstoff weiter auszubauen. OG verfügt bereits über 325 Standorte in den Niederlanden, Deutschland, Schweden und Italien und plant in weitere Länder zu expandieren.

OG Clean Fuels begrüßt Pioneer Point Partners als neuen Mehrheitseigentümer (FOTO) Heerenveen (NL) / Verden (D) (ots) - OG Clean Fuels B.V. (OG) ist stolz, bekannt zu geben, dass Pioneer Point Partners LLP (Pioneer) neuer Mehrheitseigentümer geworden ist, nachdem sie die Anteile von ABN AMRO SIF und Meewind erworben haben. Pioneer, ein Investor in nachhaltige Infrastruktur, hat OG als zweite Investition in seinen zweiten institutionellen Fonds aufgenommen. Dieser strategische Schritt ermöglicht es OG, seine Position auf dem Markt für nachhaltige Kraftstoffe zu stärken.

Seit Dezember 2018 haben die bisherigen Anteilseigner ABN AMRO SIF und Meewind gemeinsam mit Gründer und CEO Marcel Borger und COO Jeroen Meiberg OG zu diesem Meilenstein hingeführt. Für sie ist nun der richtige Zeitpunkt, den Staffelstab an Pioneer zu übergeben, der OG durch die nächste Wachstumsphase führen wird. Marcel Borger und Jeroen Meiberg bleiben als Anteilseigner beteiligt und freuen sich mit Begeisterung auf diese nächste Phase der Reise, die ein neues Kapitel in einer inspirierenden Unternehmensgeschichte markiert.

Mit einem starken Kundenstamm, zu dem DHL, Edeka, Transgourmet, Amazon, Omrin, Cosun, Postnord und SNAM gehören, haben Pioneer und OG gemeinsam großes Vertrauen in die Zukunft und die weitere Entwicklung nachhaltiger Kraftstofflösungen von Bio-CNG und Bio-LNG für den Schwerlastverkehr in Europa - neben HVO100 und Strom. OG arbeitet auch eng mit führenden Fahrzeugherstellern wie Iveco, Scania und Volvo zusammen, um den Übergang zur nachhaltigen Mobilität weiter zu beschleunigen.



Sam Abboud, einer der geschäftsführenden Gesellschafter von Pioneer, sagt: "Wir freuen uns, mit dem Managementteam zusammenzuarbeiten, um das regenerative Tankstellennetz von OG in Europa weiter auszubauen. Dies ist ein wichtiger erster Schritt in unserem Bestreben, OG zur führenden Plattform für umweltfreundliche Straßenverkehrsinfrastruktur in Europa zu entwickeln. Gründer Marcel Borger bestätigt dies und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Pioneer in dieser neuen Phase. "Dieser Investor fügt sich nahtlos in unsere Kultur und Ziele sowie in unsere Ambitionen ein. Wir lieben nicht nur das Ziel, sondern auch den Weg dorthin."



Pioneer Point Partners wurde 2008 gegründet und ist ein führender europäischer Investor im Bereich der nachhaltigen Infrastruktur, der bisher 20 Investitionen getätigt und über 1,8 Milliarden Euro zugesagt hat. Pioneer wird von seinen fünf Partnern geleitet, die zusammen über 130 Jahre Erfahrung mit Private-Equity-Investitionen in Westeuropa haben.



OG Clean Fuels wurde 2008 in den Niederlanden mit dem Ziel gegründet, einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft in Europa zu leisten. Dies erreichen wir durch die Produktion regenerativer Kraftstoffe, den Bau von Tankstellen, die einen Mix aus allen fünf alternativen Kraftstoffen anbieten, und die Zusammenarbeit mit den richtigen Partnern. OG verfolgt eine Multi-Kraftstoff-Strategie, da wir davon überzeugt sind, dass alle regenerativen Kraftstoffe - Bio-CNG, Bio-LNG, Strom, HVO100 und Wasserstoff - eine entscheidende Rolle bei der Erreichung der Ziele für nachhaltige Mobilität in Europa spielen. Das Unternehmen betreibt ein Netz von mehr als 325 Standorten in den Niederlanden, Deutschland, Schweden und Italien. Unser Ziel ist es, innerhalb der nächsten fünf Jahre zum führenden Anbieter von regenerativen Kraftstoffen zu werden und die nachhaltige Mobilität in Europa dauerhaft positiv zu beeinflussen.



