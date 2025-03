In diesem Interview direkt von der größten Minenmesse der Welt, der PDAC in Toronto, werfen wir zusammen mit Peter Krauth, Edelmetallexperte und Autor von „The Great Silver Bull“, einen ausführlichen Blick auf den Silbermarkt. Wir diskutieren die Schlüsselfaktoren, die den Silberpreis im Jahr 2025 beeinflussen werden.

Vom Silberangebotsdefizit bis hin zur steigenden Nachfrage in Industriesektoren wie der Solarenergie – Peter teilt seine Erkenntnisse darüber, wie Silber für zukünftige Gewinne positioniert ist. Da er erhebliche Preisbewegungen und Potenzial für weiteres Wachstum sieht, skizziert Peter, was Investoren in den kommenden Monaten erwarten können, einschließlich einer möglichen Silberknappheit und der Auswirkungen auf Silberaktien.

Mit einem optimistischen Ausblick für Silber und der anhaltenden Nachfrage nach Edelmetallen befasst sich dieses Video eingehend mit der Zukunft des Silbermarktes und seiner Hauptakteure. Und schließlich stellt Peter uns ein Silberunternehmen vor, das seiner Meinung nach über enormes Potenzial verfügt!

Hier geht es zum Interview:

Peter Krauth: „Wir können uns auf einen weiteren Silber-Squeeze freuen“



Weitere Interviews von der PDAC 2025 finden Sie in unserer speziellen Playlist!



