VYTAL Global GmbH / Vytal sichert sich 14,2 Mio. Euro ...

- Mehrweg als wirtschaftlichere Alternative: Vytals digitale Mehrweglösungen sind kosteneffizienter als Einwegverpackungen, erzeugen zusätzliche Mehrwerte und maximieren Ressourceneffizienz dank datengetriebener Innovationen und Software



- Finanzierung folgt auf die Übernahme einiger Assets des US-Wettbewerbers Turn, treibt die Marktkonsolidierung in der EU und Expansion in den USA voran und beschleunigt die Produktentwicklung, um Vytals globale Marktführerschaft zu stärken



Die VYTAL Global GmbH, führender Anbieter intelligenter Mehrwegverpackungslösungen, hat erfolgreich eine Wachstumsfinanzierung in Höhe von 14,2 Millionen Euro abgeschlossen, um ihr internationales Wachstum weiter voranzutreiben. Das aktuelle Investment wurde von Inven Capital , einem auf Climate-Tech spezialisierten Wachstumsfonds, gemeinsam mit NRW.Venture, dem Venture-Capital-Fonds der NRW.BANK , angeführt. Beide Investoren verstärken den renommierten Gesellschafterkreis von Vytal, zu dem bereits Emerald Technology Ventures, Grazia Equity, Kiko, Rubio Impact Ventures und Chi Impact Capital gehören.



"Wir begleiten das Vytal-Team seit den ersten Tagen und sind überzeugt, dass sie bestens positioniert sind, um die Verpackungsindustrie in Richtung Kreislaufwirtschaft zu transformieren", sagt Kristyna Machova, Investment Director bei Inven. "Einwegverpackungen - insbesondere Plastik - sind unnötig ressourcen- und energieintensiv. Die datengetriebenen und technologischen Innovationen von Vytal machen Mehrweg nicht nur wirtschaftlich attraktiv, sondern auch benutzerfreundlicher für Verbraucher:innen und Unternehmen."

Die frischen Mittel erlauben es Vytal, seine Technologie weiterzuentwickeln und Mehrwegverpackungen für Unternehmen und Verbraucher:innen noch effizienter zu gestalten. Darüber hinaus entstehen neue wirtschaftliche Vorteile durch Markenpartnerschaften und verbesserte Kundeninteraktion. Ein wesentlicher Teil der Finanzierung fließt zudem in die Expansion auf dem US-Markt, während Vytal seine führende Position in Europa festigt.



Erfolgreiche Internationalisierung und wachsender Kundenkreis

Im vergangenen Jahr hat Vytal seinen Umsatz mehr als verdoppelt und ist international mit neuen Franchise-Partnern in Albanien, Griechenland, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Südafrika expandiert. Zudem wurde eine neue Geschäftseinheit für große Konsummarken sowie die Event- und Entertainment-Branche gegründet. Hochkarätige Kunden wie Pepsi, UEFA Euro 2024 Fanzonen, Hyrox und die Insomniac Festival Group von Live Nation setzen bereits auf Vytals Mehrwegmodelle. Diese Expansion zeigt, dass sich Vytal als unverzichtbarer Partner für große Marken und Veranstaltungen etabliert und der Bedarf an nachhaltigen Verpackungslösungen über die Gastronomie hinaus wächst.

Seit der Gründung im Jahr 2020 hat sich Vytal zum umfassendsten digitalen Mehrwegverpackungsnetzwerk entwickelt. Das Unternehmen lizenziert seine Technologieplattform und betreibt eigene Tochtergesellschaften in mehreren Ländern Europas und darüber hinaus. Innerhalb von nur fünf Jahren hat sich Vytal als zentraler Treiber der Transformation von Einweg- zu Mehrwegverpackungen etabliert und bietet eine innovative, skalierbare und wirtschaftlich sinnvolle Alternative für Unternehmen aus Gastronomie, Getränkeindustrie und Event-Management.



"Diese Finanzierungsrunde folgt weniger als neun Monate nach unserer letzten und unterstreicht den außergewöhnlichen Erfolg, den unser Team im Jahr 2024 erzielt hat", sagt Dr. Tim Breker, Mitgründer und Geschäftsführer von Vytal. "Mit Inven Capital und ihrer Expertise für internationales Wachstum sind wir ideal aufgestellt, um unser Geschäftsmodell weiter zu skalieren und Mehrwegverpackungen als Standard in Gastronomie, Events und Entertainment weltweit zu etablieren."



Angesichts der stetig steigenden Zahl von Vorschriften zur Einschränkung von Einwegverpackungen positioniert sich Vytal mit seinem daten- und technologiegetriebenen Ansatz an der Spitze eines rasant wachsenden Marktes. Die Unterstützung durch Inven Capital und NRW.Venture bestätigt das Vertrauen in Vytals Fähigkeit, die Verpackungsindustrie in Richtung Kreislaufwirtschaft zu transformieren und ökologische sowie wirtschaftliche Vorteile in großem Maßstab zu realisieren.



Unternehmen, Marken und Veranstalter, die smarte und nachhaltige Verpackungslösungen suchen, finden in Vytal den perfekten Partner für eine zukunftsfähige Kreislaufwirtschaft mit echten wirtschaftlichen Mehrwerten.

Über VYTAL Global GmbH



VYTAL Global revolutioniert die Verpackungsindustrie, indem es Einwegverpackungen durch intelligente Mehrweglösungen ersetzt. Durch den Einsatz modernster Software und Datenanalyse bietet Vytal wirtschaftlich sinnvolle und nachhaltige Verpackungslösungen, die sowohl Unternehmen als auch der Umwelt zugutekommen. Das Unternehmen wurde von der Harvard Business Review für sein innovatives Datenmodell international anerkannt und ist führend im globalen Wandel zur Kreislaufwirtschaft. Mit einem Netzwerk von über 7.000 Partnern in 24 Ländern treibt Vytal die Reduzierung von Einwegverpackungsmüll maßgeblich voran.

Vytal hat eine spezialisierte Geschäftseinheit ins Leben gerufen, um seine Reichweite zu vergrößern und Mehrweglösungen für die Event- und Entertainmentbranche bereitzustellen. Diese Initiative zeigt das Engagement von Vytal für Nachhaltigkeit, indem sie den spezifischen Anforderungen von Großveranstaltungen und Veranstaltungsorten gerecht wird.

VYTAL Global und seine internationalen Tochtergesellschaften verfolgen gemeinsam eine klare Vision: Verpackungssysteme weltweit zu transformieren und innovative, umweltfreundliche Alternativen für eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen.

Über Inven Capital



Inven Capital ist ein europäischer Venture-Capital-Fonds mit einem Volumen von 500 Millionen Euro, der sich auf Climate-Tech-Investitionen in der Spätphase spezialisiert und von der CEZ Group sowie der Europäischen Investitionsbank unterstützt wird. Die Strategie von Inven Capital besteht darin, in innovative, schnell wachsende Scale-ups mit nachweisbaren Umsätzen und starkem Dekarbonisierungspotenzial zu investieren. Seit 2015 hat Inven Capital in achtzehn Unternehmen investiert, darunter Sonnen, Sunfire, tado, Forto, Driivz, CyberX und Taranis, mit fünf erfolgreichen Exits.



