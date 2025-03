Vos Logistics revolutioniert die europäische Lagerlogistik mit dem nyce.logic WMS

"Ein Vorteil des nyce.logic WMS ist, dass wir es weitgehend selbstständig betreiben können. Da alle Dienstleistungen in der Software vorprogrammiert sind, können wir neue Kunden mit nur wenigen Klicks selber integrieren und innerhalb weniger Tage einen reibungslosen Lagerbetrieb einrichten – mit oder ohne Mehrwertdienstleistungen oder andere Anforderungen", sagt Toine van Gils, Geschäftsführer Solutions bei Vos Logistics .

STOCKHOLM und OSS, Niederlande, 11. März 2025 /PRNewswire/ -- Der führende europäische Logistikdienstleister Vos Logistics hat erfolgreich das hochmoderne Warehouse Management System (WMS) nyce.logic von Extenda Retail implementiert. Die Einführung, deren Rollout in verschiedenen Lagern in Oss und Woerden in den Niederlanden begann, stellt einen bedeutenden Schritt zur Steigerung der Effizienz und Optimierung der Lagerbetriebe.

Vos Logistics, das sich der Bereitstellung hochgradig effizienter Lagerdienstleistungen verschrieben hat, wählte nyce.logic aufgrund seiner bemerkenswerten Out-of-the-Box-Funktionen aus. Die Implementierung begann im Lager in Oss mit einer nahtlosen Einführung, und bis Januar 2025 wurden vier Lager erfolgreich auf das nyce.logic WMS umgestellt.

Die Integration des nyce.logic WMS wird Effizienzgewinne bringen, die Lageraktivitäten optimieren und den gesamten betrieblichen Ablauf verbessern.

"Wir freuen uns, mit einem Unternehmen wie Vos Logistics zusammenzuarbeiten, das unser Engagement für Automatisierung und Digitalisierung teilt. Diese Zusammenarbeit verspricht, sowohl jetzt als auch in der Zukunft einen erheblichen Mehrwert zu liefern", sagt Mohit Paul, Chief Revenue Officer bei Extenda Retail.

Der Erfolg der Implementierung bildet die Grundlage für weitere Innovationen mit geplanten Erweiterungen in den Bereichen Automatisierung und Robotisierung, wodurch Vos Logistics an der Spitze der Logistikbranche positioniert wird. Das Unternehmen freut sich darauf, die Möglichkeiten von nyce.logic für zukünftiges Wachstum, Optimierung und zusätzliche Dienstleistungen zu nutzen. Die nächste Phase wird das WMS auf das Netzwerk der Lagerstandorte in den Niederlanden, Deutschland und Frankreich bis Ende 2025 ausweiten.

Über Vos Logistics:

Der europäische Logistikdienstleister Vos Logistics betreibt etwa zwanzig Lager in ganz Europa. Von diesen Standorten aus werden eine Vielzahl von Kunden aus verschiedenen Sektoren wie Einzelhandel, E-Commerce, verpackte Chemikalien, Gesundheitswesen, Bauwesen und Schüttgut bedient. Jeder Sektor hat seine eigenen spezifischen Anforderungen wie Serien- und/oder Chargennummern Registrierung, unterliegt Vorschriften für Gefahrgut, medizinische Produkte und Lebensmittel sowie Futtermittel, die Handhabung von Retouren, eine Vielzahl von Mehrwertlogistik-Dienstleistungen und Zollverfahren.

Über nyce.logic

Das WMS nyce.logic ist skalierbar, was bedeutet, dass es mit den Kunden „mitwächst", sei es durch die Implementierung neuer Systeme wie Robotik oder wenn das Bestellvolumen steigt. nyce.logic verfolgt einen praxisorientierten, langfristigen Ansatz in der Zusammenarbeit mit seinen Kunden. Diese einzigartige Struktur ermöglicht es den Kunden, das Produkt zu beeinflussen und langfristige Partnerschaften aufzubauen (nyce.logic pflegt seit 1998 kontinuierliche Partnerschaften). Die Kombination aus einer skalierbaren Lösung, langfristigen Partnerschaften und der Möglichkeit der Kunden, die Produkt-Roadmap zu beeinflussen, ist das, was nyce.logic seit über 20 Jahren erfolgreich macht.

