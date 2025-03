Infortrend stellt Hochleistungs-U.2-NVMe-All-Flash-Erweiterung für KI-, Videobearbeitungs- und Backup-Anwendungen vor

TAIPEI, 11. März 2025 /PRNewswire/ -- Infortrend Technology, Inc. (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Unternehmensspeichern, hat heute die Einführung seines ersten All-Flash-Erweiterungsgehäuses beziehungsweise JBOF („Just a Bunch of Flash") bekannt gegeben: Modell JB 4000U. Dieses neue Produkt bietet eine hervorragende Speichererweiterungsoption für Anwendungen wie KI, Medien und Unterhaltung (M&E) sowie Backup, bei denen schneller Datenzugriff und große Kapazität entscheidend sind.

Das All-Flash-Erweiterungsgehäuse JB 4000U wurde als Skalierbarkeitslösung für hochleistungsfähige EonStor GS U.2 NVMe-Unified-Storage-Systeme entwickelt. Es verfügt über einen 2HE-Formfaktor und unterstützt bis zu 24 U.2 NVMe-SSDs in einer einzigen Appliance. In einer Konfiguration mit zwei Controllern bietet es einen beeindruckenden Durchsatz von bis zu 24 GB/s, was etwa 50 % über dem Durchsatz des leistungsstärksten SAS-SSD-Erweiterungsgehäuses von Infortrend liegt.