Leichte Gewinne - Bewegung im Streit um Finanzpaket

Wolfal290149 schrieb gestern 22:30

Es müsste doch im Sinne von WO sein, dass sich dieses Forum durch qualitative und mit einem sprachlichen Umgang von Menschen repräsentiert, die nicht nur den Kopf zum Haareschneiden haben. Hier sind einige gute User, die durch fachliche Repräsentanz jeden Tag in Erscheinung treten. Das lockt auch immer wieder neue - Anfänger - an, die Erfahrung sammeln wollen. Sind einige Störenfriede hier oder da mal einige Tage durch Sperre oder ähnliches nicht da, ist es einfach eine Wohltat die meisten positiven Beiträge zu lesen und vor allem etwas mit zu nehmen. Lieber MOD, ich spreche wahrscheinlich für viele Teilnehmer in diesem Forum, bitte beurteilen und regulieren sie Teilnehmer, die negativen Input in dieses Forum bringen.