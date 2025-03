Henkel vorsichtig - schwächerer Jahresstart erwartet

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel erwartet nach einem Umsatz- und Gewinnanstieg 2024 für das laufende Jahr weiteres Wachstum. Dabei rechnen die Düsseldorfer jedoch mit einem "langsamen Start", wie das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Im Jahresverlauf dürfte sich das Wachstum dann beschleunigen. Hintergrund sind den Angaben zufolge ein schwieriges industrielles Umfeld sowie eine gedämpfte Stimmung bei Konsumenten in einigen Märkten, insbesondere in Nordamerika. Die Aktionäre lockt der Konzern mit einer höheren Dividende sowie einem Aktienrückkaufprogramm.

Die Aktie sackte kurz nach Handelsbeginn um gut 7 Prozent auf 80,58 Euro ab. Analysten der kanadischen Bank RBC lobten zwar das Aktienrückkaufprogramm, bewerteten den Ausblick aber als konservativ. Zudem monierten sie ein sich abschwächendes Wachstum im Schlussquartal. Sowohl die Klebstoff- als auch die Konsumentensparte hätten die Erwartungen verfehlt.