AMI und congatec feiern 20 Jahre erfolgreiche Partnerschaft

„Wir freuen uns sehr, 20 Jahre erfolgreiche Partnerschaft mit congatec zu feiern", sagt Sanjoy Maity, CEO von AMI. „Unsere Unternehmen haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten intensiv zusammengearbeitet, um die Grenzen des Embedded Computing immer weiter zu verschieben. Umso passender ist es, diesen Meilenstein hier bei der Eröffnung der embedded world 2025 zu feiern."

„Von Anfang an war AMI ein vertrauenswürdiger und unverzichtbarer Partner auf congatecs Weg zur Marktexzellenz. AMIs fundiertes Fachwissen im Bereich BIOS- und Firmware-Lösungen hat maßgeblich dazu beigetragen, dass wir mit unseren COMs höchste Standards in Performance, Zuverlässigkeit und Sicherheit erreichen. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit noch viele Dekaden fortzusetzen und gemeinsam Innovationen im Bereich Embedded und Edge Computing voranzutreiben", sagt Dr. Dominik Ressing, CEO von congatec.

Imran Ahmad, Chief Sales Officer von AMI, ergänzt: „Als jemand, der an der Unterzeichnung der ursprünglichen Vereinbarung mit congatec beteiligt war, erfüllt es mich mit großem Stolz, zu sehen, was unsere beiden Unternehmen seitdem gemeinsam erreicht haben. Das 20-jährige Jubiläum unserer Partnerschaft ist ein Beleg für unser gemeinsames Engagement für Innovation, Qualität und Kundenzufriedenheit. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre erfolgreicher Zusammenarbeit, in denen wir den Fortschritt in der Embedded-Computing-Branche weiter vorantreiben."