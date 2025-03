Dax startet leicht erholt - Anleger bangen um Sondervermögen

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem kräftigen Einbruch vom Montag hat sich der Dax am Dienstagmorgen etwas erholt. Der Leitindex notierte gegen 9:30 Uhr bei rund 22.745 Punkten, 0,7 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



Henkel bildete am Morgen das Schlusslicht der Kursliste. Der Konsumgüterkonzern hatte zuvor neue Geschäftszahlen vorgelegt und dabei eine eher zurückhaltende Wachstumsprognose abgegeben. Zudem wurde eine höhere Dividende und ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Insgesamt kamen die Ankündigungen bei den Anlegern offenbar nicht gut an. An der Spitze rangierten hingegen Bayer, Volkswagen und Rheinmetall.





