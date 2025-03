Infineon-Inline-Optionsscheine mit hohen Seitwärtschancen in 4 Monaten

Trotz der kräftigen Kursschwankungen innerhalb der vergangenen 12 Monate innerhalb einer Bandbreite von 28 bis 39 Euro befindet sich die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) auf Sicht dieses Zeitraumes derzeit gerade einmal mit knapp 3 Prozent im Plus. Mit 34,60 Euro notiert die von der Mehrheit der Experten zum Kauf empfohlenen Aktie derzeit knapp oberhalb der seit einem Jahre bestehenden Handelsspanne.

Mit Inline-Optionsscheinen auf die Infineon-Aktie können Anleger in den nächsten Monaten auch dann zu hohen Renditen gelangen, wenn die Aktie ihre Tradingrange auch in absehbarer Zeit weiter beibehält. Inline-Optionsscheine zählen zu den „exotischen Optionsscheinen“. Wenn der Kurs des Basiswertes – im konkreten Fall jener der Infineon-Aktie - bis zum Laufzeitende des Scheines weder die obere noch die untere Barriere berührt oder durchkreuzt, dann wird der Inline-Optionsschein am Laufzeitende mit 10 Euro zurückbezahlt.