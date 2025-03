Southern Cross Gold kündigt Aufnahme in den S&P/ASX All Ordinaires Index an

März 10, 2025 - Vancouver, Kanada - Southern Cross Gold Consolidated Ltd . ("Southern Cross Gold" oder das "Unternehmen") (TSXV:SXGC) (ASX:SX2) (OTCPK:MWSNF) (Frankfurt:MV3.F) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/meridian-mining ... - gibt bekannt, dass die CHESS Depositary Interests („CDI“) des Unternehmens mit Wirkung vor der Marktöffnung der Australian Securities Exchange („ASX“) am 24. März 2025 in den S&P/ASX All Ordinaries Index aufgenommen werden.

Michael Hudson, President & CEO von Southern Cross Gold, kommentierte: "Wir freuen uns sehr über die Aufnahme in den All Ordinaries Index, der die harte Arbeit unseres Teams und die Unterstützung unserer Aktionäre beim Aufbau von Southern Cross Gold zu einem bedeutenden Akteur im australischen Gold- und kritischen Metallsektor würdigt. Diese Aufnahme wird unsere Sichtbarkeit für ein breiteres Spektrum von Investoren erhöhen und möglicherweise die Liquidität unserer Aktien verbessern, wovon alle Interessengruppen profitieren werden. Wir freuen uns darauf, weiterhin mit Investmentanalysten, institutionellen Fondsmanagern und Investoren in Australien und auf internationaler Ebene zusammenzuarbeiten, während wir in Sunday Creek weiterhin eines der weltweit bedeutendsten Gold-Antimon-Vermögenswerte aufbauen."

Der S&P/ASX All Ordinaries Index ist Australiens ältester Aktienmarktindikator und repräsentiert die 500 größten an der ASX notierten Unternehmen nach Marktkapitalisierung. Der Index gilt weithin als Maßstab für die Messung der Performance des australischen Aktienmarktes.

Die Aufnahme von Southern Cross Gold in diesen Index wird voraussichtlich das Interesse von institutionellen Anlegern, Indexfonds und börsengehandelten Fonds (ETFs), die den All Ordinaries Index nachbilden, erhöhen und damit möglicherweise die Sichtbarkeit und Handelsliquidität des Unternehmens verbessern.

Der Handel mit den CDIs von Southern Cross Gold an der ASX unter dem Tickersymbol SX2 begann am 15. Januar 2025. Jeder CDI repräsentiert eine voll eingezahlte Stammaktie von Southern Cross Gold Consolidated Ltd.

Southern Cross Gold gibt außerdem die Gewährung von insgesamt 700.000 Aktienoptionen (die „Optionen“) an kanadische Führungskräfte und einen Berater in Australien bekannt, um insgesamt 700.000 Stammaktien des Unternehmens über einen Zeitraum von drei Jahren zu erwerben, die ab dem Zeitpunkt der Gewährung sofort unverfallbar sind. Die Optionen können zu einem Preis von 3,38 CAD ausgeübt werden. Die Gewährung der Optionen ist Teil des langfristigen Vergütungsprogramms, das von der Gesellschaft zur Mitarbeiterbindung und -motivation bereitgestellt wird.

