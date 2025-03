Tesla-Crash: Abwrackprämie oder Einstiegschance?

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tesla von 259 auf 225 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Joseph Spak kappte am Montag seine Auslieferungsprognosen für das erste Quartal und das Gesamtjahr. Für den Marktkonsens sieht er beim Ergebnis je Aktie (EPS) ein Rückschlagrisiko von etwa 30 Prozent. Daraufhin brach die Aktie am Montag um satte 15 Prozent ein.

Morgan Stanley Analyst Adam Jonas bekräftigte am Dienstag hingegen seine Übergewichtung und Top-Pick-Einstufung der Aktie. Sein Kursziel von 430 US-Dollar bedeutet, dass die Aktie im nächsten Jahr vom Schlusskurs vom Montag um 93,6 Prozent steigen könnte.

Die Anteilsscheine von Tesla bewegen sich derzeit unter der 200-Tagelinie, die sie am 05.03. bei 279 US-Dollar nach unten durchbrochen haben. Das nächste getestete Unterstützungsniveau liegt bei rund 213 US-Dollar. Fällt sie unter diesen Wert, sehen Experten eine charttechnische Unterstützung erst bei rund 165 US-Dollar. Das sind gemessen an dem Schlußkurs von Montag ein Abstand von rund 25 Prozent. Heißt also: Die Tesla-Aktie könnte noch einen weiteren Kurseinbruch von bis zu 25 Prozent erleben.

Der 14-Tägige Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 26 für die Tesla-Aktie an. Ein Wert unter 30 bedeutet, dass die Aktie sich in einem überverkauftem Zustand befindet – sie also möglicherweise zu stark abgestraft wurde. Der Fünf-Tage RSI gibt sogar einen Wert von 20 an, verständlich seit den letzten Abverkäufen. Der RSI-Wert allein reicht noch nicht um sagen zu können, ob sich jetzt wieder eine Einstiegschance bietet.

"Da Tesla die klassischen Bewertungsmaßstäbe so lange ignoriert hat, hängt ein Tiefpunkt eher von der Anlegerstimmung ab als von den üblichen Kennzahlen, die Value-Investoren verwenden", sagt Steve Sosnick, Chefstratege bei Interactive Brokers. Das beschreibt genau das Problem: Und derzeit ziehen die Anleger nicht nur wegen der allgemeinen schlechten und unsicheren Marktstimmung bei Tesla den Stecker, sondern auch wegen der Person Elon Musk, die in den Vordergrund rückt – und besonders Musks Verbindung mit US-Präsident Donald Trump und sein Aufstieg zu einer politischen Figur wird unter die Lupe genommen.

Damals wurde die Marke – dank der dominierenden Stellung im Elektrofahrzeugmarkt – eher mit der umweltbewussten Linken assoziiert. Heute gibt es Boykott-Bewegungen gegen die Marke aus eben jenem Millieu.

Die skeptische Marktlage und die Boykott-Aufrufe gegen Tesla schaden der Marke. Auch die letzten Verkaufszahlen aus China und Europa trüben das Bild. Wenn die Aktie unter 210 US-Dollar fallen sollte, gibt es aller Wahrscheinlichkeit nach erst wieder Land in Sicht bei 165 US-Dollar. Zu beachten ist aber auch, dass die Aktie einen gewissen ikonischen Wert unter Anlegern hat. Gerade dieser Wert scheint aber womöglich bei so manchem Investor verloren an Glanz verloren zu haben.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,70 % und einem Kurs von 211,1EUR auf Tradegate (11. März 2025, 11:30 Uhr) gehandelt.

