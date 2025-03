Die Magnificent 7-Aktien mit dem bisher größten Verlust an Marktkapitalisierung - keine Frage, dieser Crash trägt einen Namen: Donald Trump! Die Botschaft der Märkte an Trump lautet: Stopp die Zölle, sonst wird die Wirtschaft in eine schwere Rezession rutschen. Aber die Botschaft von Trump an die Märkte lautet bisher: das ist nicht mein Problem, ich muss Amerika langfristig wieder groß machen, da gehört ein bißchen Schmerz dazu - und im übrigen sind mir jetzt die Aktienmärkte egal. Durch die Absage an den Trump-Put sehen wir erste Anzeichen von Panik - der Schmerz ist bei den Magnificent 7-Aktien besonders groß, weil fast alle in diesen Aktien investiert sind. Das Klumpen-Risiko Big Tech wird also Realität. Die Wall Street jetzt stark überverkauft, eine Erholung heute wäre kein Wunder..

Hinweise aus Video:

1. Aktienmärkte: Anleger-Exodus – Risk Off Trade läuft

2. Tesla-Aktie crasht 15 % – Musk Hauptproblem – Trump eilt zur Hilfe

Das Video "Der Trump-Crash: Magnificent 7-Aktien mit Rekordverlust!" sehen Sie hier..